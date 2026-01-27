Усик помог "Полесью" победить финалиста плей-офф МЛС в товарищеском матче

Александр Усик / facebook.com/fcpolissya

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял участие в товарищеском матче "Полесья" против канадского "Ванкувер Уайткэпс".

Украинский боксер, которому 17 января исполнилось 39 лет, вышел на поле во втором тайме, заменив на 75-й минуте форварда Николая Гайдучика при счете 2:0 в пользу житомирского клуба.

Александр доиграл поединок до финального свистка. Накануне, 26 января, он присоединился к "Полесью" на тренировочных сборах в Испании.

Подопечные Руслана Ротаня победили "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 2:0 . Голами за житомирский клуб отличились Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк, который вернулся в основную команду после скандального перевода в юношеский состав из-за отказа продлить контракт с "волками".

Отметим, что в стартовом составе канадского клуба вышел легендарный немецкий полузащитник Томас Мюллер, который почти всю свою карьеру провел в мюнхенской "Баварии".

В 2025 году "Ванкувер Уайткэпс" остановился в шаге от чемпионского титула МЛС, проиграв в финале плей-офф "Интеру" Майами аргентинского форварда Лионеля Месси.

Напомним, последний раз Александр выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Александр остается непобедимым на профессиональном ринге. В его послужном списке 24 победы (15 – нокаутом) и ни одного поражения.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр уже заявил, что планирует вернуться на ринг в 2026 году и хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.