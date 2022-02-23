Усик посетил матч Лиги чемпионов в Лондоне и перед стадионом проскандировал название украинского клуба: видео

Украинский боксер даже похвастался билетом.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик решил посетить первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским " Челси " и французским " Лиллем ", состоявшемся в столице Великобритании.

Так, 35-летний украинский боксер похвастался билетом на игру, а также выложил несколько видеофрагментов. Интересно, что перед входом на стадион Усик проскандировал название клуба Первой Лиги – "Полесье". Именно за этот коллектив он недавно дебютировал в качестве футболиста.

instagram.com/usykaa

Добавим, что матч "Челси" – "Лилль" завершился уверенной победой англичан со счетом 2:0.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Скорее всего, боксеры проведут бой-реванш, который должен пройти весной-летом 2022 года.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Скорее всего, боксеры проведут бой-реванш, который должен пройти весной-летом 2022 года. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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