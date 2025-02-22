Усик посетил матч в Саудовской Аравии и повторил легендарное празднование Роналду: яркие фото

Украинский боксер-чемпион получил именную футболку от клуба, за который выступает Криштиану Роналду.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик стал звездным гостем матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Иттифаком".

Украинский боксер посетил домашний стадион Аль-Насра, в составе которого выступает выдающийся португальский форвард Криштиану Роналду.

Усик получил подарок от "Аль-Насра" – именную клубную футболку с собственной фамилией и номером 17.

Александр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Александр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

В ней Александр в перерыве матча вышел на поле и повторил легендарное празднование Роналду: разбежался, выпрыгнул и прокричал "SIU!" напротив фанатской трибуны.

Александр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Александр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Александр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Отметим, что Усик прибыл в Эр-Рияд, чтобы увидеть бой между обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Однако накануне Дюбыв снялся с поединка из-за вирусной инфекции. Новым соперником Паркера станет конголезский боксер Мартин Баколе. На кону будет титул временного чемпиона по версии WBO, тогда как Дюбуа сохранит пояс IBF.

Ожидалось, что победитель боя Дюбуа – Паркер станет следующим Усика. Об этом украинский боксер сам недавно заявил, изъявив желание снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

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