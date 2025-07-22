Усик после победного реванша поделился мыслями о будущем Дюбуа в боксе

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после яркой победы в бою-реванше против Даниеля Дюбуа ответил на вопрос о будущем своего соперника.

По словам украинца, если британец продолжит тренироваться, то сможет снова завоевать чемпионский пояс.

"Даниелю сейчас 27 лет, он молодой парень. Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать пояс", – сказал Усик для Mail Sport Boxing.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Кроме того, в Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. На неудачу своего подопечного также отреагировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко и Дерек Чисора.