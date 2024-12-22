Усик после победы над Фьюри поднял в ринге саблю гетмана Мазепы – что о ней известно (фото)

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри в бою-реванше поднял на ринге оригинальную саблю гетмана Мазепы.

Таким образом он напомнил миру о выдающемся гетмане, который еще 300 лет назад боролся за свободу Украины против российских захватчиков.

Александр Усик / Фото: Associated Press

"Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века, – рассказывает Максим Блакитный, директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновского. – Она является образцом украинского оружейства, сформированного в частности под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Шаблю гетман Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу. Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинской старины Василию Тарновскому. Так она оказалась в нашем музее, чтобы сегодня презентовать на весь мир украинскую культуру и одного из самых выдающихся украинских воинов".

Вдоль клинка сабли есть надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!"¦ С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется "Неувядающий цвет".

В Саудовскую Аравию саблю XVII века доставили с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. Ее презентация – важный шаг культурной дипломатии.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей – все три 116-112. Украинский чемпион защитил свои пояса WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, на этот раз на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся в Эр-Рияде в ночь на 19 мая 2024 года. Тогда украинец победил британца раздельным решением судей. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF и WBC.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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