Усик после победы отреагировал на протест Верховена касательно результата боя

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик отреагировал на официальный протест нидерландского кикбоксера Рико Верховеном по поводу результата их боя.

"Это просто разговоры ни о чем. Еще было бы два-три удара и мы не знаем, что могло бы произойти с его головой. Прежде всего, рефери — это человек, который поставлен в ринг для того, чтобы человек как можно меньше получил ущерб.

Это человек, который принимает решение. То есть, он видит со стороны, он не отвечает, закрылся в глухой блок и ждет. Один, второй, третий удар. Есть ситуации такие в ринге, когда не останавливали, не останавливали, не останавливали, парень выходит из ринга, головокружение, упал, в больницу привозят, умер.

Реклама

Здесь же количество нанесенных ударов — оно накапливается, накапливается, накапливается, в какой-то момент это может произойти и все.

Это, знаете ли, поговорить о том, что там обжаловать. И что вы хотите обжаловать? А как мы вернемся завтра? Мы не можем вернуться ни туда, ни сюда. То есть, это поговорить. Это два дня. Поговорить об этом.

Я был не такой, как обычно? Мы же оцениваем то, что мы видели до этого. И сейчас. В моем психологическом портрете есть такой момент — лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть", — приводит слова Усика корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Реклама

Сам Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Реклама

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после победы мужа над Верховеном.

Также на нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Кроме того, вашему вниманию видеообзор боя Усик — Верховен.

Новости партнеров