Усик после реванша с Дюбуа провел дуэль взглядов с блогером, победившим Майка Тайсона (видео)

Джейк Пол и Александр Усик

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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после яркой победы нокаутом в бою-реванше против Даниеля Дюбуа провел дуэль взглядов с американским блогером Джейком Полом.

Сразу после завершения реванша Усик – Дюбуа видеоблогер поднялся в ринг к украинцу и они устроили битву взглядов.

"Поздравляю одного из самых выдающихся супертяжеловесов всех времен – Усика – с грандиозной победой. Я очень уважаю тебя. Теперь давай проведем бой в ММА для всего мира", – написал Джейк на своей странице в соцсети X.

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Во время пресс-конференции Усик заявил о готовности дебютировать в ММА, сойдясь с Полом в октагоне.

"Да, это возможно, но надо немного поработать над этим, чтобы было еще возможнее", – сказал Александр.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец в третий раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда он победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр стал "абсолютом" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа. Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Усик дал первый комментарий после победы нокаутом над Дюбуа в реванше. Александр рассказал, кому посвящает свой успех.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.

Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Напомним, Джейк Пол в ноябре прошлого года одержал победу над легендой бокса Майком Тайсоном. На счету 28-летнего видеоблоера 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.