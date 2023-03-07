Усик посвятил стихотворение зверски расстрелянному россиянами воину ВСУ: трогательное видео

Александр почтил память погибшего героя Украины.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик написал стихотворение, которое посвятил безжалостно расстрелянному российскими оккупантами украинскому военнопленному.
Видео, на котором он декламирует собственный стих, боксер опубликовал на своей странице в Instagram.
"Слава Україні – за такі слова, кулю ти отримав і тебе немає, але пам'ять вічна, воїне тобі, ти за Неньку рідну ворогів давив.
Показав ти силу, силу ЗСУ – так, Героям слава, а тобі в раю", – сказал Усик.
Кроме того, Александр выложил фото расстрелянного россиянами военнослужащего ВСУ у себя в сторис Instagram, добавив подпись: "Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою".
Расстрел пленного воина ВСУ
6 марта в Сети опубликовали видео, как российские оккупанты в упор расстреляли украинского военнопленного. Россияне убили украинца из-за слов: "Слава Украине!".
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленника возбуждено уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц расстрелянного воина ВСУ. "Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!", – сказал глава государства в своем видеообращении.
В свою очередь, знаменитости почтили память расстрелянного пленного воина ВСУ. Они призвали мировых лидеров открыть глаза на преступления России.
Читайте также:
Очередной зашквар: Ломаченко в США пообнимался и сделал фото с другом Кадырова
Украинская легкоатлетка посвятила медаль чемпионата Европы своей маме, которую убили российские оккупанты
В финале одолела россиянку: Костюк выиграла дебютный титул WTA и посвятила его защитникам Украины