Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне весовой категории от ESPN

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте Александр Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного издания ESPN.

В обновленном рейтинге Р4Р от ESPN украинец опустился с первого на второе место. Его обошел абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, который 2 мая в Токио единогласным решением судей победил своего соотечественника Дзюнто Накатани.

Третью ступеньку сохранил обладатель поясов WBA, WBC и WBO во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес.

Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN

1. Наоя Иноуэ (+1 позиция)

2. Александр Усик (-1)

3. Джесси Родригес

4. Давид Бенавидес (+1)

5. Шакур Стивенсон (-1)

6. Девин Хейни (+1)

7. Дзюнто Накатани (-1)

8. Джарон Эннис

9. Сауль Альварес

10. Джей Опетая

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Александр отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Следующий бой украинец проведет 23 мая в Египте с выдающимся нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок Усик — Верховен. состоится по правилам бокса. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Ранее сообщалось, что Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.

