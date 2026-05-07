Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне весовой категории от ESPN
Украинца в рейтинге Р4Р от ESPN обошел японец Наоя Иноуэ.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте Александр Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного издания ESPN.
В обновленном рейтинге Р4Р от ESPN украинец опустился с первого на второе место. Его обошел абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, который 2 мая в Токио единогласным решением судей победил своего соотечественника Дзюнто Накатани.
Третью ступеньку сохранил обладатель поясов WBA, WBC и WBO во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес.
Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN
1. Наоя Иноуэ (+1 позиция)
2. Александр Усик (-1)
3. Джесси Родригес
4. Давид Бенавидес (+1)
5. Шакур Стивенсон (-1)
6. Девин Хейни (+1)
7. Дзюнто Накатани (-1)
8. Джарон Эннис
9. Сауль Альварес
10. Джей Опетая
Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.
В ноябре прошлого года Александр отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Следующий бой украинец проведет 23 мая в Египте с выдающимся нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Поединок Усик — Верховен. состоится по правилам бокса. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.
Ранее сообщалось, что Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.