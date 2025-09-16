Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров вне весовой категории от The Ring

Александр Усик / © Associated Press

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р). В нем абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик опустился с первой на вторую строчку.

С вершины рейтинга украинского боксера потеснил американец Теренс Кроуфорд после своей победы над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях в эпоху четырех титулов.

Американец поднялся с третьей сразу на первую позицию рейтинга P4P по версии The Ring, обойдя Усика и абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наою Иноуэ, который после победы над представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым замыкает топ-3.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Теренс Кроуфорд (США) (+2 позиции)

2. Александр Усик (Украина) (-1)

3. Наоя Иноуэ (Япония) (-1)

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес (США)

7. Дзюнто Накатани (Япония)

8. Шакур Стивенсон (США) (+1)

9. Дэвид Бенавидес (США) (+1)

10. Сауль Альварес (Мексика) (-2)

Отметим, что Усик бессменно возглавлял рейтинг P4P по версии The Ring с мая прошлого года, когда победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик сыграл в благотворительном футбольном матче легенд в Португалии.