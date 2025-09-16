- Дата публикации
Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров вне весовой категории от The Ring
Украинского боксера обошел Теренс Кроуфорд.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р). В нем абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик опустился с первой на вторую строчку.
С вершины рейтинга украинского боксера потеснил американец Теренс Кроуфорд после своей победы над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях в эпоху четырех титулов.
Американец поднялся с третьей сразу на первую позицию рейтинга P4P по версии The Ring, обойдя Усика и абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наою Иноуэ, который после победы над представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым замыкает топ-3.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
1. Теренс Кроуфорд (США) (+2 позиции)
2. Александр Усик (Украина) (-1)
3. Наоя Иноуэ (Япония) (-1)
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес (США)
7. Дзюнто Накатани (Япония)
8. Шакур Стивенсон (США) (+1)
9. Дэвид Бенавидес (США) (+1)
10. Сауль Альварес (Мексика) (-2)
Отметим, что Усик бессменно возглавлял рейтинг P4P по версии The Ring с мая прошлого года, когда победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
