Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе: что произошло

Александр Усик / © Associated Press

Украинский боксер Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально сообщила, что Усик отказался от их титула.

Причина такого решения неизвестна, но в соцсетях WBO отмечается, что украинский боксер провел разговор с представителями организации, в ходе которого они совместно пришли к решению о том, что украинец освободит пояс чемпиона мира.

"WBO чествует его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием", – сообщается на странице WBO в соцсети X.

Следовательно, Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте, который завоевал в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. В то же время, украинец продолжает владеть поясами IBF, WBA и WBC.

Таким образом, британец Фабио Уордли, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за временный титул WBO, получил полноценный пояс.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Украинец рисковал потерять пояс, если бы отказался его защищать, но решил добровольно его освободить.

Отметим, что Усик уже второй раз потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, отказавшись от одного из поясов. В июне прошлого года он аналогично освободил титул IBF, который в результате перешел к Дюбуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.