Усик потерял звание лучшего боксера мира вне весовой категории по версии The Ring

Александр Усик / © Associated Press

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте Александр Усик потерял звание лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

В обновленном рейтинге Р4Р украинец опустился на второе место. Его обошел абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, который 2 мая в Токио единогласным решением судей победил своего соотечественника Дзюнто Накатани.

Третью позицию в рейтинге Р4Р от The Ring сохранил обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Наоя Иноуэ (Япония)

2. Александр Усик (Украина)

3. Шакур Стивенсон (США)

4. Джесси Родригес (США)

5. Давид Бенавидес (США)

6. Дмитрий Бивол

7. Дзюнто Накатани (Япония)

8. Девин Хейни (США)

9. Оскар Колласо (Пуэрто-Рико)

10. Эммануэль Наваррете (Мексика)

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Александр отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Следующий бой украинец проведет 23 мая в Египте с выдающимся нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок Усик — Верховен. состоится по правилам бокса. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Ранее сообщалось, что Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.

