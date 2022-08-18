Усик потренировался в компании легенды мирового бокса перед реваншем с Джошуа (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел тренировку рядом с легендарным Эвандером Холифилдом накануне своего второго поединка с Энтони Джошуа.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд провели совместную тренировку в Джидде.

Украинец и американец работали рядом на велотренажерах. Соответствующее видео опубликовал в Instagram член команды украинского боксера Сергей Лапин.

Добавим, что ранее Усик повторил выдающееся достижение Холифилда. Оба боксера сначала стали абсолютными чемпионами мира в первом тяжелом весе, после чего поднялись в хевивейт, где также сумели завоевать чемпионские пояса.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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