Усик потроллил Дюбуа на пресс-конференции перед боем за "абсолюта": что сделал украинец

Александр Усик / © x.com/DAZNBoxing

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик потроллил обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа на пресс-конференции, посвященной их предстоящему объединительному бою.

На мероприятие украинский боксер принес фото с первого поединка против британца, где изображено, как Дюбуа бьет ему ниже пояса.

Александр попросил соперника оставить автограф на фото, а затем расписался и сам на них.

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"Мы пересмотрели бой и подсчитали, сколько раз Дюбуа бил ниже пояса, но рефери не реагировал – где-то раз 20. Из этого можно заключить, что у него был план – возможно, это был в чем-то план, играть "грязно". Хейтеры скажут, что это фотошоп, но это не так, они настоящие", – сказал промоутер украинского чемпиона Александр Красюк.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Также букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.