Усик прибыл на взвешивание перед боем с Фьюри в вышиванке с портретом казненного россиянами военного

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прибыл на церемонию взвешивания накануне боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в особенной вышиванке.

На спине украинского боксера изображен портрет военнопленного Александра Мациевского, которого россияне демонстративно расстреляли на камеру после слов "Слава Украине".

Рядом с изображением Мациевского на вышиванке есть надпись "Слава Украине" и строки стихотворения, которые Усик посвятил казненному военному.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик – Фьюри за звание "абсолюта".

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