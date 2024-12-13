Усик прибыл в Эр-Рияд на реванш против Фьюри: чемпиона встретили громкими овациями (видео)

Уже через неделю Александр проведет второй поединок с "Цыганским королем".

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Эр-Рияд, где состоится бой-реванш против экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

В Сети появилось видео, как болельщики с сине-желтыми национальными флагами громкими овациями встретили украинского чемпиона в столице Саудовской Аравии.

Отметим, что вся команда Усика прибыла в Эр-Рияд в одинаковых костюмах фиолетового цвета. На них изображены отсылки к Украине, боксерской карьере Александра, а также родному для него Крыму.

Фото - instagram.com/rtfight_com

Фото - instagram.com/rtfight_com

Фото - instagram.com/rtfight_com

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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