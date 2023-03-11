Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но выдвинул патриотическое условие (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик согласился на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри по распределению гонорара в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинец принял ультиматум британца, который настаивал на распределении гонорара по схеме 70% на 30% в свою пользу. В то же время Усик выдвинул одно условие – Фьюри должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы биться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине миллион фунтов сразу после боя. И каждый день, пока это не сделаешь, ты будешь платить 1% своего гонорара украинскому народу. Договорились?" – сказал Усик в видеообращении.

В свою очередь президент WBA Гильберто Мендоза сообщил, что получил подтверждение от команд Усика и Фьюри о договоренности по бою. Стороны попросили время для работы над контрактом, чтобы закрыть соглашение.

Поединок между Усиком и Фьюри должен состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Ранее бой планировали организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

Усик посвятил стихотворение зверски расстрелянному россиянами воину ВСУ: трогательное видео

Фаворит букмекеров и вероятная дата: что известно о бое за "абсолюта" Усик – Фьюри

Усик против Фьюри: известный британский супертяжеловес дал прогноз на бой за звание "абсолюта"