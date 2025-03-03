Усик принял вызов на бой от Лебиги, поставив блогеру условие

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на вызов от популярного украинского блогера Михаила Лебиги провести спарринг.

На странице GoldenBoxing в Instagram украинский боксер заявил, что готов биться с Лебигой, поставив ему условие.

"Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", – написал Усик.

К слову, Лебига бросил вызов Усику время благотворительного стрим-марафона в Twitch. Михаил пообещал, что победитель их боя получит вознаграждение – бутерброд с двумя кусками колбасы.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге.

Ранее Усик изъявил желание провести объединительный поединок с британцем Даниэлем Дюбуа, который сейчас владеет поясом IBF. Для Александра это шанс снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Летом 2024-го Усик был вынужден отказаться от титула IBF после того, как в первом бою победил британца Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.

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