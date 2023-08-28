Усик признался, что делал бы, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун после удара Дюбуа ниже пояса

Украинец заверил, что поднялся бы с канваса, а также обвинил соперника в "грязном" боксе.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал скандальный момент в пятом раунде боя с Даниэлем Дюбуа, когда британец нанес ему удар ниже пояса.

Украинский боксер заявил, что обязательно поднялся бы с канваса, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун.

Также Александр подчеркнул, что невозможно победить благодаря "грязному" боксу, как это хотел сделать Дюбуа.

"Если бы рефери начал мне отсчет – я бы 100% поднялся. Мне было бы немного сложнее восстановиться, но то, что я поднялся бы – это 100%. Если есть люди, которые сейчас готовы побеждать таким нелегальным способом, я хочу их огорчить. Так выиграть невозможно, нельзя побеждать "грязными" вещами.

Никогда в жизни человек не победит, если использует для своей победы грязь. И тот, кто видит в этом чистоту удара, тоже грязный", – сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Однако не обошлось без скандала. В пятом раунде британец попал украинцу ниже пояса. Из-за этого рефери дал Усику несколько минут на восстановление, после чего Александр поднялся на ноги и поединок продолжился.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил о намерениях обжаловать результат боя и потребовать назначения реванша.

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