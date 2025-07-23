Усик признался, что сказал Дюбуа сразу после победы нокаутом в реванше

Александр Усик / © Associated Press

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик во время закрытой пресс-конференции для военных поделился деталями разговора с Даниелем Дюбуа сразу после того, как нокаутировал его в бою-реванше.

Украинский боксер рассказал, что пошел в угол к британцу и попытался его поддержать.

"У тебя есть шанс завоевать еще пояс – после того, как я уйду", – сказал украинец своему сопернику.

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Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.

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