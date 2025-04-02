Усик признался, как отреагировал на то, что Зеленский подарил Трампу его чемпионский пояс

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как он отреагировал на то, что во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подарил президенту США Дональду Трампу его пояс WBC.

В интервью The Washington Post украинский боксер заявил, что готов отдать все свои пояса ради установления мира в Украине.

"Знаете, заслуживает Трамп этого подарка или нет – это не вопрос. Если это приведет к миру в нашей стране, я готов отдать все свои пояса", – заверил Усик.

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Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского с Трампом, которая закончилась спором политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом, но уже без чемпионского пояса Усика.

Судьба пояса Александра остается неизвестной. Издание The Time сообщало, что трофей был доставлен в частную столовую Трампа, где он теперь хранится среди других сувениров.