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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
701
Время на прочтение
1 мин

Усик признался, как отреагировал на то, что Зеленский подарил Трампу его чемпионский пояс

Боксер выразил готовность отдать все свои пояса, если это поспособствует достижению мира в Украине.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как он отреагировал на то, что во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подарил президенту США Дональду Трампу его пояс WBC.

В интервью The Washington Post украинский боксер заявил, что готов отдать все свои пояса ради установления мира в Украине.

"Знаете, заслуживает Трамп этого подарка или нет – это не вопрос. Если это приведет к миру в нашей стране, я готов отдать все свои пояса", – заверил Усик.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского с Трампом, которая закончилась спором политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом, но уже без чемпионского пояса Усика.

Судьба пояса Александра остается неизвестной. Издание The Time сообщало, что трофей был доставлен в частную столовую Трампа, где он теперь хранится среди других сувениров.

Дата публикации
Количество просмотров
701
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