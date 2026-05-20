Усик признался, какой особый талисман привез в Египет на бой против Верховена
Александр по традиции взял с собой игрушечного ослика, которого ему дала дочь.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, с каким особым талисманом прибыл в Египет на бой против легендарного кикбоксера Рико Верховена.
Украинский боксер признался, что взял с собой только ослика, которого ему дала дочь. По его словам, именно она зарядила игрушку своей силой.
Отметим, что на свои предыдущие поединки Усик также брал этого ослика и он всегда помогал ему одерживать победы.
"Так же игрушку ослика, которая ездит со мной всегда, дочери Елизаветы талисман. Я верю в Бога, я верю Богу, талисманы — это просто атрибуты, привязанность к чему-то или к кому-то. В талисманы не верю, просто они у меня есть на память.
А игрушка — это такой посыл. Когда началась война и дети уехали в одну сторону, а я уехал в другую сторону, и дочь сказала, что эта игрушка должна быть со мной, потому что она будет мне помогать. И эта мысль о том, что дочь ее зарядила своей силой, и она до сих пор у меня есть. Эта игрушка всегда со мной. В лагере она в комнате у меня всегда, в конкретном месте спит этот ослик, стоит. И он со мной ездит на поединки. Так что только ослик приехал", — сказал Усик в комментарии из Гизы за несколько дней до боя с Верховеном.
Когда бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
