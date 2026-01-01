Усик признался, кого и почему выбрал своим следующим соперником

Александр Усик / © Associated Press

Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему в следующем своем бою хочет встретиться в ринге с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

Украинский боксер заявил, что считает американца одним из самых громких имен в хевивейте. По его словам, "Бронзовый бомбардировщик" уже десятилетие находится на топовом уровне.

Также Усик подтвердил, что его команда ведет переговоры об организации поединка с Уайлдером.

"Моя команда готовит мне бой в 2026 году. Я уже говорил и повторюсь, что хочу биться с Деонтеем Уайлдером. Я хочу этого боя. Думаю, Деонтей тоже. Он – одно из самых больших имен в супертяжелом весе. В последние 10 лет он находится на топ-уровне. Это будет отличный бой", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ring Magazine.

Ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал, что бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою американец в июне 2025 года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.