Усик признался, почему выбрал своим следующим соперником кикбоксера Верховена

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик рассказал, почему выбрал своим следующим соперником нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

"Многие люди спрашивают: Почему ты выбрал его, он ведь не боксер? Это хороший парень, это опасный парень. Пожалуйста, один раз я хочу сделать то, что я хочу, а не то, что нужно.

Много раз я делал то, что нужно другим людям. Они говорили мне: должен боксировать так или иначе. Я отвечал: ладно, ладно. Теперь я делаю то, что мне нужно", — объяснил Усик на пресс-конференции, которая состоялась 14 апреля в Лондоне.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. В профессиональном боксе на счету 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.

Александр последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен, которого называют "королем кикбоксинга", считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

На боксерский ринг Верховен выходил только однажды — в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

