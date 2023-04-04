Усик признался, сколько денег требовал Фьюри за объединительный бой – сумасшедшая сумма

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал, какую сумму хотел заработать обладатель титула WBC Тайсон Фьюри за их объединительный поединок.

"Да, он говорил за какие-то огромные миллионы, что я король, я стою дорого и все такое, я не уверен, что могу сказать те суммы, которые он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов.

Он говорил, что я Тайсон Фьюри, я король, я должен получить много. Я же написал ему, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов, величие бойца – это его поединки, это его путь.

А то, что ты заработал 100 миллионов, а через год кто-то заработает 200 миллионов – о твоих миллионах все забудут и все, а вот когда ты победишь всех и у тебя "абсолют", 4 пояса, то об этом будут помнить абсолютно все. Когда ты будешь забивать абсолютный чемпион мира, то сразу будет выбивать на первое место хевивейт, а не сколько в этом поединке было заработано денег.

Он может позвонить по телефону и сказать какие-то вещи, которые просто невозможно выполнить, или: "Ну давайте боксировать с Усиком, но без Усика", например, такое", – сказал Усик в интервью YouTube-канала Владимира Кобелькова.

Ранее сообщалось, что Усик рассказал о причинах срыва боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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