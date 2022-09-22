Усик признался, сколько еще боев планирует провести до завершения карьеры и назвал желанных соперников

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами касательно своего боксерского будущего.

Так, Усик заявил, что намерен еще трижды выйти на ринг перед тем, как объявить об окончании карьеры.

Украинца интересует объединительный бой против обладателя пояса WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, а также поединок с мексиканцем Саулем Альваресом, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Кроме того, Александр отметил, что свой прощальный бой хотел бы провести на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"После второго боя с Джошуа я максимум еще три поединка могу быть в пиковой форме. Три подготовки. Осталось ли три поединка боксерской карьеры? Да. С Фьюри, с Канело и "Олимпийский" - до свидания.

Канело же хотел боксировать. Но это "фриковый" бой будет - чисто денег заработать. В чем я могу стать лучше? Думаю, что опыт. Опыт бокса и стратегия, которую мы однозначно ставим на тренировках, чтобы выдать в бою. Скорость, реакция - нет. Их нужно держать на том же уровне", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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