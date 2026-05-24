Усик продемонстрировал подготовку перед боем с Верховеном за титул WBC (видео)

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Перед поединками Александр Усик традиционно уделяет внимание не только тренировкам, но и собственной настройке перед выходом на ринг. На этот раз украинский чемпион показал, как готовится к бою за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

На видео Усик молится перед поединком, а также проходит тейпирование перед выходом на арену. В этот момент команда завершает последние приготовления, в то время как сам боксер сохраняет спокойствие и концентрацию.

Одно из видео подписано фразой Let's get ready, которая придала атмосфере будущему противостоянию.

Реклама

Любители активно отреагировали на кадры подготовки украинца, отмечая его уверенность и сосредоточенность перед очередным чемпионским боем.

© из соцсетей

© из соцсетей

Бой Усика против Верховена - последние новости

Напомним, Александр Усик во время пресс-конференции перед боем с Рико Верховен ответил на звонок жены Екатерины прямо в зале перед журналистами и фотографами.

Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну одобрительных комментариев. Пользователи назвали поступок спортсмена трогательным и отметили теплые отношения супругов.

К слову, букмекеры назвали фаворита поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном . Аналитики ставок считают явным фаворитом украинского чемпиона мира в тяжелом весе. Коэффициент на победу Усика составляет 1,05, тогда как успех Верховена — 10,40. Ничья оценивается коэффициентом 29,0.

Реклама

Новости партнеров