Усик проиграл спор и побрился налысо: фанаты оценили новый имидж боксера (видео)

Боксер показал, как расстался со своими волосами.
Украинский боксер Александр Усик показал, как накануне кардинально сменил имидж, избавившись волос.
Как оказалось, он проиграл своему коллеге и товарищу Даниэлю Ляпину в игру "Камень, ножницы, бумага". Поэтому, Александру пришлось выполнять обещание и бриться налысо. В этом Усику собственноручно помог его "обидчик".
"Спор дороже денег", - говорится в подписи к ролику на странице Lomus_official в Instagram.
Позже Усик выложил фото с новой прической у себя на странице и написал: "Я иду за тобой".
Фолдоверы боксера отметили, что без волос Александру действительно очень идет: "Лучшая прическа", "Наш пример адекватного человека и чемпиона", "Красава", "Тебе очень хорошо лысым, победы тебе", "Наконец нормальная прическа", "Теперь ты как мафия", - написали они в комментариях.
Когда бой Усика против Джошуа?
Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн сообщил, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".
Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.
- Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа наводит ужас на Усика тренировками перед потенциальным поединком.