Усик прокомментировал победу Паркера над Баколе и назвал имя своего следующего соперника

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера над Мартином Баколе.

По словам украинского боксера, он не ожидал, что новозеландец нокаутирует конголезского боксера уже во втором раунде.

В то же время Усик отметил, что Баколе не имел достаточно времени на подготовку к бою, ведь в последний момент заменил обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа, который снялся из-за вирусной инфекции.

"Ждал ли я такого результата? Нет. Но у Паркера была хорошая подготовка, а Баколе не подготовился должным образом. Я думаю, что большой вес Баколе был проблемой, он не мог хорошо двигаться. Также у него был долгий перелет, мало времени до боя", – сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Также украинец поделился своими планами на будущее. Усик подтвердил, что в следующем поединке хочет боксировать с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

"Я хочу провести следующий бой против Даниэля Дюбуа. За звание абсолютного чемпиона мира. Где? Лондон, Эр-Рияд – не имеет значения. "Уэмбли"? Да, я готов", – заявил Усик.

Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа, который уже успел один раз защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Так что в потенциальном поединке между Усиком и Дюбуа на кону снова будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте. Британец настроен взять реванш у украинца за поражение в августе 2023 года. Тогда Александр в польском Вроцлаве нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Для Александра это шанс стать трехкратным абсолютным чемпионом. В мае 2024-го он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, когда в первом бою победил Фьюри. Впервые в карьере Усик завоевал звание "абсолюта" в 2018 году, одолелв россиянина Мурата Гассиева в объединительном поединке в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг).

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и собственно от Усика в 2023-м.

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