Усик прокомментировал свой бой с "королем кикбоксинга" Верховеном
Александр Усик будет защищать пояс WBC в супертяжелом весе.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик прокомментировал объявление боя с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
"Я искренне уважаю людей, которые достигают вершины в своем спорте. Рико — один из них, мощный атлет и великий чемпион.
Быть чемпионом — это не только о поясах. Это годы тяжелого труда, дисциплины и веры. Я уважаю его путь — он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс — другая игра, со своими правилами и своими королями.
Я готов и с нетерпением жду встречи с ним в ринге. Это будет уникальный опыт для нас обоих, и я знаю, что фанаты тоже в восторге. Приближается большая ночь", — сказал Усик.
Поединок между Усиком и Верховеном состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы.
В бою между украинским боксером и нидерландским кикбоксером на кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик.
36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.
Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.
В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
Напомним, в ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.