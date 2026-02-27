Усик прокомментировал свой бой с "королем кикбоксинга" Верховеном

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик прокомментировал объявление боя с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

"Я искренне уважаю людей, которые достигают вершины в своем спорте. Рико — один из них, мощный атлет и великий чемпион.

Быть чемпионом — это не только о поясах. Это годы тяжелого труда, дисциплины и веры. Я уважаю его путь — он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс — другая игра, со своими правилами и своими королями.

Я готов и с нетерпением жду встречи с ним в ринге. Это будет уникальный опыт для нас обоих, и я знаю, что фанаты тоже в восторге. Приближается большая ночь", — сказал Усик.

Поединок между Усиком и Верховеном состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы.

В бою между украинским боксером и нидерландским кикбоксером на кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик.

36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.

Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, в ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.