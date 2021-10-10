Усик против "Цыганского короля": Фьюри ответил на вопрос о потенциальном бое с украинцем

Британский чемпион призвал дождаться реванша между Усиком и Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером ответил на вопрос о возможном объединительном поединке с украинцем Александром Усиком.

Фьюри - Уайлдер: видеообзор чемпионского боя

"Посмотрим, что будет в реванше Усика и Джошуа. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв. Из последних шести месяцев я провел со своей семьей только две недели. Прежде чем я буду думать о своем будущем сопернике, я хотел бы насладиться своей победой, одной из крупнейших в моей карьере", - сказал Фьюри на пресс-конференции после боя с Уайлдером.

Во второй раз нокаутировав "Бронзового бомбардировщика", Фьюри сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа. Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым;

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Фьюри заговорил о собственном величии после победы над Уайлдером. Также "Цыганский король" спел в ринге после своего триумфа.

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