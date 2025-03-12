Усик против Дюбуа: промоутер украинского чемпиона рассказал, где может состояться бой за "абсолюта"

Александр Красюк сообщил, что уже занимается организацией реванша между украинцем и британцем.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал потенциальный бой своего клиента с Даниэлем Дюбуа, владеющим титулом IBF.

Он рассказал, что прямо сейчас занимается организацией поединка между украинцем и британцем. По словам промоутера, одним из возможных мест его проведения является арена "Уэмбли" в Лондоне.

"Мы сейчас работаем над организацией этого боя, "Уэмбли" является одним из возможных вариантов", – сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

Отметим, что в потенциальном бою между Усиком и Дюбуа на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Британец настроен взять реванш у украинца за поражение в августе 2023 года. Тогда Александр в польском Вроцлаве нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Затем из-за реванша с "Цыганским королем" украинец отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, следовательно потеряв звание "абсолюта".

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и собственно от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

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