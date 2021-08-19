Усик против Джошуа: опубликован официальный проморолик к чемпионскому супербою

Усик против Джошуа: опубликован официальный проморолик к чемпионскому супербою

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне.

Телеканал Sky Sports выпустил официальный проморолик к поединку между украинским боксером Александром Усиком и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Видео к бою в Instagram опубликовал чемпион по четырем версиям.

"Шаг вперед, и ни одного в сторону", - подписал ролик Энтони.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

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