Усик против Фьюри: известный британский супертяжеловес дал прогноз на бой за звание "абсолюта"

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился своим мнением о потенциальном поединке между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

39-летний британец считает, что победу в бою за звание абсолютного чемпиона мира одержит "Цыганский король".

"Как сложится поединок? Я пока не знаю. Он еще предстоит. Сейчас все будут призывать дать им титульный шанс. Поскольку других бойцов не подпускают к поясам, они потребуют титульник. Мое мнение по этому бою не изменилось. Оно осталось таким же: Тайсон победит", – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу ID Boxing.

Добавим, что Чисора за время своей карьеры противостоял как Усику, так и Фьюри. В октябре 2020 года Дерек проиграл Александру единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Также он потерпел три поражения на ринге от Фьюри.

Ожидается, что супербой между Усиком и Фьюри состоится в конце апреля. Место поединка еще окончательно не определено.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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