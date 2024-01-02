Усик против Фьюри: известный промоутер сделал прогноз на бой за звание "абсолюта"

Авторитетный британский промоутер Эдди Хирн высказался о грядущем бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению промоутера, результат поединка будет зависеть от формы, в которой "Цыганский король" подойдет к поединку с украинцем. Хирн считает, что его соотечественник должным образом подготовится к бою и сумеет одержать победу над Усиком.

"Думаю, что Фьюри победит Усика. Но все зависит от того, что мы увидели у Тайсона в бою с Нганну – просто недооценка или он уже находится на спаде. Если второе, то его ждет очень тяжелый поединок с Усиком.

Допускаю, что Тайсон окажется слишком большим для Александра. Если Фьюри начнет нормально тренироваться и подготовится к бою, то должен победить. Но нельзя списывать Усика.

Это будет невероятный бой для супертяжелого веса. Еще один масштабный поединок в Саудовской Аравии, отличный для дивизиона и всего бокса, потому что мы увидим противостояние за право быть "абсолютом", – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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