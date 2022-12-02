Усик против Фьюри: промоутер британца оценил сложность организации боя за "абсолюта"

Арум не видит никакой причины, почему бой за "абсолюта" нельзя провести без особых проблем.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, сложно ли будет организовать бой за абсолютного чемпиона супертяжелого веса между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Я не вижу никакой причины, почему бой Усика с Тайсоном Фьюри нельзя провести быстро и без особых проблем. Я очень хорошо знаю команду Усика. Его менеджер, Эгис Климас, мой хороший друг. Он менеджер Ломаченко и Жанибека. им много дел на протяжении многих лет. Я знаю Александра Усика. Я знаю, что он хочет боя. Недавно я разговаривал с Тайсоном, и он хочет боя", – цитирует Арума Fightnews.

При этом Арум призвал не сбрасывать со счетов Чисору, с которым состоится следующий поединок Фьюри.

"Этот бой состоится следующим, если господин Чисора не победит. Не сбрасывайте Чисору со счетов. Он адский боец. У него потрясающий удар. Я помню, как он сражался с Усиком. Он мог победить. Этот бой мог закончиться в любой. сторону. В этом бизнесе нельзя делать заблаговременные прогнозы", – сказал он.

Поединок Фьюри – Чисора состоится 3 декабря на арене Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Это будет третья встреча боксеров. Накануне боксеры провели дуэль взглядов.

Ранее Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC. В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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