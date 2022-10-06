Усик против Фьюри: промоутер "Цыганского короля" назвал потенциальную дату боя за звание абсолюта

Украинский и британский чемпионы все еще могут встретиться в ринге в начале следующего года.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, переговоры о бое между сторонами продолжаются. Вероятно, поединок удастся устроить в конце февраля или начале марта 2023 года.

"Безусловно, бой с Усиком возможен. Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, поскольку он также занимается делами боксеров, которых мы продвигаем.

Итак, я всегда слежу за этой ситуацией, и Климас говорил в интервью о потенциальных местах проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это бы устроило всех нас", - сказал Арум в комментарии Sky Sports.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

После реванша с Джошуа украинец выразил желание провести объединительный бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В то же время Александр заявил, что в 2022 году уже не планирует выходить на ринг.

В связи с этим Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года. Команды "Цыганского короля" и Эй Джея вели переговоры об организации поединка, но так и не договорились. Тайсон быстро подыскал себе нового соперника, позвав на бой опытного немца Мануэля Чарра, тот принял вызов британца.

Усик - Фьюри: послужной список боксеров

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля 2022 года он нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры. Впоследствии "Цыганский король" объявил о намерениях вернуться на ринг.

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Усик признался, сколько еще боев планирует провести до завершения карьеры и назвал желанных соперников