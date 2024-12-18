Усик провел открытую тренировку перед реваншем с Фьюри – появление на лодке, шоу от Пивоварова (видео)

Вечером среды, 18 декабря, обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в Эр-Рияде провел открытую тренировку перед боем-реваншем против экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Украинский боксер прибыл на тренировку очень эффектно – на лодке и под яркое музыкальное сопровождение. Солистом выступил известный украинский певец Артем Пивоваров, который вместе с хором исполнил несколько песен во время открытой тренировки Александра.

Usyk has ARRIVED! #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Декабрь 21, Live на DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/LCN9OtpeOV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Оказавшись в ринге, Усик поприветствовал зрителей и под прицелами фотокамер устроил бой с тенью.

Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions

Отметим, что перед открытой тренировкой Усика также состоялось аналогичное мероприятие с участием Фьюри. Британец в неприсущей для себя манере вел себя на публике довольно сдержанно и обошелся без треш-тока.

Arriving in STYLE



Tyson Fury приходит к работе в BOAT #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Декабрь 21, Live на DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/viiJBQjL7q — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Кыргызский король является HERE и он имеет все это в #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Декабрь 21, Live на DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/7P77cA1Vep — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Полное видео открытых тренировок Усика и Фьюри перед реваншем

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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