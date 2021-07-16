Усик пытался отговорить Беринчика драться на голых кулаках: давал вдвое больше денег

Александр был против того, чтобы его товарищ-боксер выходил на кулачный поединок.

Украинский боксер Денис Беринчик, который продолжает готовиться к кулачному поединку с бойцом смешанных единоборств российского происхождения Артемом Лобовым, рассказал, что Александр Усик хотел отговорить его от этой затеи.

По словам Беринчика, Александр предлагал ему вдвое больше денег, чем организаторы кулачного боя, однако Денис ответил отказом.

"Это правда, он является моим старшим товарищем, он был капитаном нашей сборной, всегда беру у него совет. Когда мы только первый раз сели и озвучили, что есть такое предложение подраться на голых кулаках, я сначала подумал: "Какие кулаки? "Потом - "Какой бокс, мне в кулаках интересно".

Усатый говорит: "Сколько там?" Я говорю, что столько и столько. Он соглашается, что хорошая идея. Через пару дней я позвонил ему, попросил помощи. Он говорит: "Денис, помочь тебе могу, но я против, общество наше спортивное тоже против.

На момент этого разговора я еще не подписал контракт. Усик говорит: "Сколько тебе дают? Даю два раза больше, но остановись". А я сказал: "Саня, извини, сейчас у меня есть удочка, я хочу поймать, а ты даешь мне рыбу. Я не могу так", - сказал Беринчик в интервью Youtube каналу Джентльмены.

Бой между Беринчик и Лобовым должен состояться 24 июля в Украине. Сначала их дуэль была запланирована на 19 июня, но Денис получил травму, из-за чего поединок пришлось перенести. В соцсетях Беринчик попросил прощения у болельщиков, которых заставил ждать.

Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.

Лобову после над чилийцем Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.

на возможный поединок по правилам кулачных боев. После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.

Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Беринчик "разнес" Федерацию MMA Украины за взятки.

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