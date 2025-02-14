Усик раскритиковал Дюбуа за выходку после своей победы над Фьюри и назвал условие для реванша

Украинец считает, что британец поспешил, когда вызвал его на объединительный поединок.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал выходку чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа после своей победы над Тайсоном Фьюри.

Тогда британец поднялся на ринг и прервал интервью украинца, выхватив у него микрофон и вызвав бой.

Усик раскритиковал Дюбуа за этот поступок. По его мнению, Даниэлю следует сначала 22 февраля защитить свой титул в поединке против новозеландца Джозефа Паркера, а уже потом думать об объединительном бое с украинцем.

"То, что сделал Даниэль, было плохой идеей, потому что у него есть запланированный поединок. Он сказал, что хочет реванш. Выполни свою работу 22 февраля. Если выиграешь – пожалуйста", – сказал Усик в комментарии TNT Sports.

Отметим, что Усик в ринге без колебаний принял вызов Дюбуа и попросил главу Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейха, который организовал оба поединка Александра против Фьюри, устроить ему бой с Даниэлем.

Напомним, в ночь на 27 августа 2023 года Усик в польском Вроцлаве нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В потенциальном реванше между Усиком и Дюбуа на кону может стоять звание абсолютного чемпиона мира. Ранее Александру пришлось отказаться от титула IBF, а следовательно потерять звание "абсолюта". Сейчас поясом IBF владеет Дюбуа, который уже успел один раз защитить его, нокаутировав другого британца Энтони Джошуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Семь из них он провел в супертяжелом весе, где сумел стать первым абсолютным чемпионом мира в XXI веке. Перед этим Александр также завоевал статус "абсолюта" в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг).

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и собственно от Усика в 2023-м.

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