Усик рассказал, когда проведет свой следующий бой

Александр Усик / © Associated Press

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сообщил, что планирует провести свой следующий бой в 2026 году.

"Я тренируюсь каждый день. Вот вчера утром приехал и сразу в тренировочный зал. Тренируюсь с целью, чтобы выйти на ринг в следующем году и с Божьей помощью одержать победу", – сказал Усик во время общения с журналистами.

Александр также отметил, что пока еще не знает, кто будет его следующим соперником. В то же время он подчеркнул, что точно не будет биться с британцем Мозесом Итаумой.

"С Итаумой? С ним не буду. Он же молодой. Еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу сказать, с кем буду на ринге, потому что ведутся переговоры. Я вас обману, если скажу какую-нибудь фамилию", – заявил Усик.

Александр также рассказал, что планирует боксировать до 41 года. После этого он хочет заняться тренерской деятельностью.

"До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", – добавил Усик.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.