Усик рассказал, кого считает победителем боя Фьюри – Нганну

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился своими мыслями о победе обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам украинца, "Цыганский король" заслуженно был признан триумфатором этого поединка.

"Когда я увидел нокдаун, я немного взволновался. В первую очередь я очень волновался за Фьюри, поскольку думал, что могут быть какие-то нарушения. Я даже кричал Тайсону, чтобы он работал джебом и двигался.

С точки зрения бокса Тайсон победил. Конечно, накладывается тяжесть на то, что Нганну – это не боксер, а Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе", – сказал Усик в комментарии YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

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Напомним, в ночь на 29 октября Фьюри победил Нганну в поединке, который состоялся в саудовском Эр-Рияде. В третьем раунде "Цыганский король" побывал в нокдауне, но сумел подняться с канваса и в итоге одолел представителя ММА раздельным решением судей.

В следующем поединке Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец и британец подписали контракт на бой в Саудовской Аравии. Ожидалось, что боксеры сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, но из-за травмы "Цыганского короля" битву за "абсолюта" перенесли на февраль 2024-го.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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