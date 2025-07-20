Усик рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа в бою за звание "абсолюта"

Александр Усик / © Associated Press

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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, кому посвящает победу нокаутом в бою-реванше против Даниэля Дюбуа.

"Хочу посвятить эту победу людям. Для людей по всему миру. Хочу поблагодарить всю Украину, всех парней, которые защищают нашу страну. Получил множество сообщений от разных подразделений, которые защищают Украину – вы невероятны. Слава Украине", – сказал Усик.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр получил звание "абсолюта" уже в сверхтяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.