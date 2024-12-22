Усик рассказал, кому посвящает победу над Фьюри в реванше

Александр обратился к своей матери и всем матерям Украины.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, кому посвящает победу над Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

После того, Усика в ринге объявили победителем поединка, он заявил, что хочет посвятить эту победу своей матери и всем матерям Украины

"Хочу посвятить эту победу своей мамуле, которая много лет за меня переживает и нервничает. А также всем матерям Украины", – сказал Усик.

Отметим, что первую победу над Фьюри украинец посвятил своему отцу, который умер в 2012 году.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей – все три 116-112. Украинский чемпион защитил свои пояса WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, на этот раз на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся в Эр-Рияде в ночь на 19 мая 2024 года. Тогда украинец победил британца раздельным решением судей. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF и WBC.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик после победы над Фьюри поднял в ринге саблю гетмана Мазепы – что о ней известно (фото)

Усик дал первый комментарий после победы над Фьюри в реванше: что сказал украинский чемпион

Усик – Фьюри: онлайн-трансляция боя-реванша