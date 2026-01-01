Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести до завершения карьеры

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик ответил на вопрос, сколько боев планирует провести до завершения карьеры.

По словам украинского боксера, перед уходом на пенсию он еще намерен принять участие в двух или трех поединках.

"Я думаю, что еще два-три боя", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ring Magazine.

Ранее Александр рассказал, что планирует вернуться на ринг в 2026 году и хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от The Ring.