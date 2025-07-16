Усик рассказал, собирается ли нокаутировать Дюбуа в реванше

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от боя-реванша с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

"Даниэль – молодой парень, опасный всегда. Потому что этот парень имеет хороший удар и хорошие боксерские навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к этому бою. Посмотрим в субботу.

Слушайте, я всегда готовлюсь к 12 раундам, мы с тренером, с командой. Но если будет шанс, я сделаю это. Верю ли, что я нокаутирую его? Да. Конечно", – сказал Александр для talkSPORT.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.