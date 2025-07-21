Усик рискует снова потерять звание абсолютного чемпиона мира – известна причина

Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

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Украинский боксер Александр Усик, который в ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, может потерять его уже в ближайшее время.

Дело в том, что еще до реванша с британцем Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Впрочем, украинцу разрешили отсрочить поединок с Паркером ради проведения объединительного поединка против Дюбуа.

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Теперь же Усик должен в следующем бою встретиться на ринге с Паркером, иначе будет вынужден отдать титул WBO, а следовательно потеряет статус "абсолюта".

Отметим, что схожая ситуация уже случалась после первого боя Александра с британцем Тайсоном Фьюри. Тогда украинец ради проведения реванша с "Цыганским королем" отказался защищать пояс IBF, который в результате перешел к Дюбуа.

После победы Усика в реванше с Дюбуа промоутер Фрэнк Уоррен напомнил, что украинский боксер будет обязан провести защиту титула WBO против Паркера.

"Как фанат, я хотел бы увидеть бой Усика против Джо Паркера. Джозеф заслужил это, у него такая же победная серия, как и у Дюбуа.

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Это бой, который был санкционирован, так или иначе он должен состояться, или Джо будет биться за вакантный титул", – сказал Уоррен на пресс-конференции после реванша Усик – Дюбуа.

Добавим, что после победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся в ринг и вызвал украинца на бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.

Напомним, Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа и защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри и Владимир Кличко.