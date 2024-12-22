"Усик с саблей Мазепы – это просто разрыв": реакция соцсетей на победу украинца над Фьюри

Болельщики восхищаются не только боксерским мастерством, но и поступком Александра после боя.

В ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в суперхтяжелом весе.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей: 116-112, 116-112, 116-112.

Вашему вниманию комментарии болельщиков, которые в соцсетях бурно отреагировали на триумф украинского боксера.

Они остались впечатлены не только боксерским мастерством Александра, но и тем, что он сразу после победы поднял в ринге саблю гетмана Мазепы.

"Усик с саблей Мазепы – это просто разрыв".

"На этот раз единодушно. Было много нарушений правил ведения боя со стороны Фьюри и беспрекословное преимущество со стороны Усика. Наш Усик просто мегабоец. Честь".

"Даааа! Александр Усик победил Фьюри единогласным решением судей! Казак! Наш!".

"Усик превращает каждую победу в историческое событие. Сабля Мазепы в его руках – это напоминание всему миру о нашей силе и наследии".

"Усик не просто боксирует – он поднимает историю Украины над рингом. Шабля Мазепы в его руках – это символ борьбы, которая продолжается столетиями".

"Усик не только чемпион в ринге, но и в жизни. После мировых побед он всегда возвращается домой – к своим, в Украину".

"Усик – чемпион не только в ринге, но и в сердцах украинцев! Поздравляем с победой".

"Усик снова показал миру несокрушимый казацкий дух! Ваша победа – это вдохновение для всей Украины. Спасибо, чемпион".

"Все еще непобедим! Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри единогласным решением судей. Пояса остаются в Украине".

"Усик снова на вершине! Блестящая победа и безупречное мастерство. Чемпион, которого не остановить".

"Усик снова доказал, что настоящий чемпион побеждает сердцем и силой духа. Поздравляем с триумфом".

"Размер не имеет значения, когда есть украинская воля к победе! Усик снова доказал это на ринге. Поздравляем чемпиона".

"Усик – легенда".

Ранее сообщалось, что Фьюри не признал поражение от Усика, заявив, что его засудили. В то же время украинец рассказал, кому посвящает победу над британцем

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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