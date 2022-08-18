Усик с улыбкой на лице пошутил с промоутера Джошуа во время дуэли взглядов на открытом воздухе: видео

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик немного позволил себе расслабиться во время очередной дуэли взглядов с британцем Энтони Джошуа перед реваншем.

Так, украинский боксер встретился со своим оппонентом на открытом воздухе, чтобы еще раз взглянуть друг другу в глаза.

Впрочем, в отличие от предыдущих дуэлей, Усик был несколько расслаблен. Он с улыбкой стоял напротив британца, а в один из моментов даже пошутил над его промоутером – Эдди Хирном. Когда менеджер Джошуа решил слегка поправить прическу, Усик отвел его руку. На это Хирн отреагировал с улыбкой.

Что касается Энтони, то он был сосредоточен на все 100% с самого начала и до конца.

Вашему вниманию видео еще одной дуэли взглядов Усика и Джошуа.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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