Усик сделал важное заявление о завершении карьеры

Александр Усик / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который в конце июня отказался от своих поясов, сделал важное заявление о завершении карьеры.

39-летний украинский боксер сообщил, что после следующего боя собирается повесить перчатки на гвоздь.

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"Я думаю, у меня остался последний танец. Последний — это означает один бой. Не три и не пять. Только один. В следующий раз вы увидите мой последний бой. Это все. После боя я скажу: "Спасибо всем. Я очень ценю это". И уйду", — сказал Усик в интервью BBC Sport.

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Ранее Александр рассказал, почему решил освободить свои чемпионские пояса.

"Я продолжаю тренироваться. Я продолжаю строить свой карьерный план. Я освободил свои пояса, потому что за этот период трижды был абсолютным чемпионом мира. Теперь у нас есть новые молодые ребята, которые стояли в очереди и ждали пояса. Я был на их месте и тоже ждал. Я все понимаю. Зачем мне держать все пояса? Я освободил их, чтобы супертяжелый вес начал двигаться. Я тоже жду и смотрю, что будет происходить. У меня самого остался последний танец", — сказал Усик в интервью FightHype.

Ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, что Усик хочет завершить карьеру поединком с американцем Деонтеем Уайлдером в США.

Сам Александр заявил, что последний бой в своей карьере хочет провести в США против Уайлдера или британца Тайсона Фьюри, которого уже дважды побеждал.

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Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке Александра 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

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